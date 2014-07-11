Военные сил АТО показали вооружения террористов
17:26, 11 июля 2014Общество
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Во время проведения АТО, украинские военные захватили технику, которая принадлежала террористам. На ней видны надписи и наклейки террористов, которые именовали себя народным ополчением.
Как сообщают в штабе антитеррористического центра, военные покажут общественности образцы вооружения и средств поражения с признаками российского производства, которые используют боевики "ДНР" и "ЛНР" против украинских военных.
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