Военные сил АТО показали вооружения террористов

17:26, 11 июля 2014
Общество
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Во время проведения АТО, украинские военные захватили технику, которая принадлежала террористам. На ней видны надписи и наклейки террористов, которые именовали себя народным ополчением.

Как сообщают в штабе антитеррористического центра, военные покажут общественности образцы вооружения и средств поражения с признаками российского производства, которые используют боевики "ДНР" и "ЛНР" против украинских военных.

Трофейный танк, захваченный силами АТО в Славянске
Трофейный танк, захваченный силами АТО в Славянске /  © УНИАН
Солдаты грузят десантный бронетранспортер, принадлежавший ранее незаконным вооруженным формированиям, на грузовую машину в Славянске
Солдаты грузят десантный бронетранспортер, принадлежавший ранее незаконным вооруженным формированиям, на грузовую машину в Славянске  /  © УНИАН
Боец Национальной гвардии демонстрирует российский гранатомет в Славянске
Боец Национальной гвардии демонстрирует российский гранатомет в Славянске /  © УНИАН
Наклейка ''Новороссия'' на трофейном танке, захваченном силами АТО в Славянске
Наклейка "Новороссия" на трофейном танке, захваченном силами АТО в Славянске /  © УНИАН
Солдаты грузят десантный бронетранспортер, принадлежавший ранее незаконным вооруженным формированиям, на грузовую машину
Солдаты грузят десантный бронетранспортер, принадлежавший ранее незаконным вооруженным формированиям, на грузовую машину /  © УНИАН
Десантный бронетранспортер, принадлежавший ранее незаконным вооруженным формированиям, в Славянске
Десантный бронетранспортер, принадлежавший ранее незаконным вооруженным формированиям, в Славянске /  © УНИАН
Маркировка российского гранатомета в Славянске
Маркировка российского гранатомета в Славянске  /  © УНИАН
Трофейный танк, захваченный силами АТО в Славянске
Трофейный танк, захваченный силами АТО в Славянске /  © УНИАН
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