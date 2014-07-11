Военные сил АТО показали вооружения террористов

Во время проведения АТО, украинские военные захватили технику, которая принадлежала террористам. На ней видны надписи и наклейки террористов, которые именовали себя народным ополчением.

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