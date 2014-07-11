Дружины Метинвеста поддерживают порядок в Мариуполе

Об этом заявили коллективы и руководство металлургических комбинатов города, сообщили в пресс-службах предприятий.

"Наши дружинники не побоялись в тяжелое и страшное время прийти на помощь милиции. И сегодня мы видим, что в городе порядок. Сегодня у людей такой боевой дух, что в наш город больше не зайдет ни один вооруженный террорист. Мы будем поддерживать замечательную инициативу народных дружин и показывать ее всему Донбассу. Мы смогли доказать, что сила слова и голос патриотизма звучат гораздо громче голоса пушек и бомб. Мариуполь –яркий тому пример. Акционер СКМ Ринат Ахметов, руководители Метинвеста и комбинатов с самого начала говорили, что только сила слова и единство граждан могут принести мир в наши города. Сегодня многие пытаются нас критиковать за то, что наши заводы в полдень гудят. Но мы гудели, гудим и будем гудеть до тех пор, пока по всему Донбассу не воцарится мир", - заявил генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко.

"Мы сумели это сделать благодаря тому, что металлурги вовремя откликнулись на призыв создать народные дружины, выйти на улицы и вернуть городу порядок. Это позволило нам избежать участи Славянска и Краматорска. Коллективы двух комбинатов объединились, и вокруг нас сплотились жители Мариуполя.", -поддержал его генеральный директор МК «Азовсталь» Энвер Цкитишвили.

По утверждению мариупольцев, несмотря на отсутствие оружия, местным дружинникам удается предупреждать различные правонарушения и даже раскрывать преступления по горячим следам. Каждый день на патрулирование города выходят около 160 металлургов. Мариуполцы активно поддержали инициативу металлургов – всего в народные дружины записалось уже более 40 тысяч горожан. И даже во время праздников часть добровольцев продолжала помогать правоохранителям в поддержании порядка в городе.

Работники ММК им. Ильича и МК «Азовсталь» Группы Метинвест уже два месяца вместе с милицией несут круглосуточные дежурства, охраняя общественный порядок на улицах Мариуполя. Для народных дружинников, благодаря которым жители города смогли вернуться к нормальной жизни, было организовано торжество во Дворце металлургов. Чествование во Дворце металлургов собрало более 800 дружинников, милиционеров и горожан.