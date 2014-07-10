УПЦ КП и УПЦ МП очень близки к объединению - эксперт

Такое мнение в эфире телеканала БТБ высказал религиовед, доктор философских наук Юрий Черноморец.

"Я считаю, что сегодня православные церкви Киевского и Московского патриархатов как никогда близки к объединению. Потому что в каждой из них выросло новое поколение епископов, которые не участвовали в конфликтах 90-х, не отягощены старыми ранами взаимных обид", - отметил эксперт.

По его убеждению, они могли бы достичь компромисса и создать структуру единой церкви в Украине.

"Здесь важно, что в марте этого года представители Киевского и Московского патриархатов согласились с тем, что должна быть выработана дорожная карта к объединению на основе канонов церкви, а не политических соображений. И это большая победа", — подчеркнул Черноморец.

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Он спрогнозировал, что сразу же после выборов нового предстоятеля УПЦ МП возможны новые переговоры по этому вопросу, которые могут закончиться плодотворно.

"Все понимают, что события, которые сегодня происходят в Украине, показали, что стране остро необходим голос единой православной церкви", — подытожил эксперт.