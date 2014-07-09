Волонтеры передали силам АТО почти 9 тыс. бронежилетов - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Что касается количества бронежилетов, переданных волонтерами силам, участвующим в АТО, то общее количество составляет 8 тыс. 886, в частности в МВД было передано 4 тыс. 860, Государственную пограничную службу – 1 тыс. 450 и в Министерство обороны – 2 тыс. 576», - отметил он.

Читайте такжеВ Киев прибыли бронежилеты из США