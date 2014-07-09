Волонтеры передали силам АТО почти 9 тыс. бронежилетов - СНБО
14:58, 09 июля 2014Общество
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Волонтеры передали силам АТО 8886 бронежилетов.
Волонтеры передали войскам почти 9 тысяч бронежилетов / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«Что касается количества бронежилетов, переданных волонтерами силам, участвующим в АТО, то общее количество составляет 8 тыс. 886, в частности в МВД было передано 4 тыс. 860, Государственную пограничную службу – 1 тыс. 450 и в Министерство обороны – 2 тыс. 576», - отметил он.
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