На реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,2 м
09:24, 09 июля 2014Общество
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9-10 июля на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,2 м.
На річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,2 м / Фото: УНИАН
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в местах выпадения сильных ливней на малых водотоках возможно быстротекущее повышение уровней на 0,5-1,5 м и формирование малых селей.
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