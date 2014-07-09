На реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,2 м

9-10 июля на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,2 м.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в местах выпадения сильных ливней на малых водотоках возможно быстротекущее повышение уровней на 0,5-1,5 м и формирование малых селей.

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