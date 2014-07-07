Насосы на подачу воды в Славянск и Краматорск уже работают - ДТЭК

23:17, 07 июля 2014
Общество
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Сотрудники ДТЭК сегодня, 7 июля, восстановили энергоснабжение насосных подстанций, подающих воду в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.

/ ipnews.in.ua

Об этом сообщили в пресс-службе компании «Донецкоблэнерго» (ДТЭК).

Так, восстановлена работа высоковольтной линии Бантышево – Райгородская и Райгородская – СлавТЭС. Это позволило подать напряжение на насосные станции, снабжающие питьевой водой города Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Также было подано напряжение на оборудование Славянской теплоэлектростанции.

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8-9 июля персонал «Донецкоблэнерго» (ДТЭК)  планирует восстановить работу подстанции 110кВ Славянск-Северная, что позволит дать электроэнергию жителям Славянска.

Также в ближайшие дни энергетики планируют восстановить высоковольтные линии, питающие подъем №1 и № 2 канала «Северский Донец – Донбасс».

В сообщении подчеркнули, что огромную помощь персоналу энергетикам оказывают специалисты Государственной службы чрезвычайных ситуаций, которые находят и обезвреживают взрывные устройства, находящиеся вблизи электрооборудования.

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