Напавшие на журналистов «5 канала» смогут получить до пяти лет тюрьмы - советник Авакова



Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко на брифинге.

«В центре Киева лица, назвавшие себя сторонниками Майдана, напали на журналистов. Вся Украина была возмущена сюжетом, который был показан в среду 2 июля, когда ряд граждан, переодетых в камуфляжную форму, избили и угрожали жизни съемочной группе «5 канала», - сообщил он.

Милицией возбуждено уголовное дело по факту препятствования журналистской деятельности.

Лица, которые препятствовали непосредственной работе журналистов, определены. Они находятся в процессе оформления задержания и с ними проводятся следственные действия.

Также Геращенко отметил, что в дальнейшем суд определит меру пресечения данным лицам и меру наказания по окончании следствия.

«Нападавшие при нанесении телесных повреждений могут получить до 5 лет лишения свободы», - отметил он.