Как в Германии предотвращают теневые схемы продажи земли

Председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ предлагает правительству и Президенту перенять опыт Германии по недопущению теневых схем покупки-продажи земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор заявил на совещании по вопросам развития аграрного сектора Полтавской области, которое проходило при участии первого заместителя министра аграрной политики Украины Юрия ЛУЗАНА.

По его словам, он недавно посетил Германию, где изучал аспекты земельного законодательства.

«Отличие нашего и их законов, прежде всего, в том, что в Германии акт купли-продажи после заверения нотариусом автоматически не вступает в силу. Это мера предосторожности, чтобы исключить теневые схемы торговли землей. Этот акт направляется в спецкомиссию, это такие комиссии. Как у нас в райсоветах, и там изучается, что за структура хочет купить землю. Каждый производитель, который хочет купить землю, должен быть зарегистрирован в земельной палате - полугосударственном органе, который мониторит сельхозпроизводителей. Так исключается возможность приобретения земли структурой, которая не имеет отношение к сельскому хозяйству. Потом земельный участок предлагают купить местным аграриям, и если их устраивает цена, приоритет отдается им. И уже после их решения землю может купить неместный производитель», - отметил В.АСАДЧЕВ.

По его словам, в таком механизме действует процедура защиты спекуляций купли-продажи земли. Если собственник сознательно занизил цену, желая получить остальное на руки живыми деньгами и не оплачивать налоги, участок снова предлагают к продаже местным производителям.

«Конечно, полностью этот опыт перенять нельзя, так как у нас другие законы, но стоит адаптировать его к нашим реалиям. С таким предложениями я обратился к Президенту и правительству», - сказал В.АСАДЧЕВ.