Вкладчики банка «Форум» завтра повторно придут к Администрации Президента

4 июля 2014 года в 11.00 час. возле Администрации Президента Украины (г.киев, ул. Банковая, 11, место сбора участников - вход в АПУ со стороны вул.Лютеранської) состоится митинг вкладчиков и клиентов банка «Форум» с повторным требованием к Президенту Украины Петра Порошенко безотлагательно вмешаться в ситуацию с банком «Форум» и не допустить его ликвидации.

Также вкладчики банка «Форум» будут требовать увольнения коррумпированных чиновников, которые пренебрегают правами и законными интересами вкладчиков банка «Форум» и делают все возможное для ликвидации банка «Форум» и банального дерибана его активов.

В частности, вкладчики банка «Форум» будут требовать от гаранта Конституции отстранение от должности и проведение служебных расследований на предмет совершения коррупционных действий со стороны руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц и со стороны одного из руководителей Нацбанка Украины.

Справочно:

Банк «Форум» основан в 1994 году, входит в 20-ку крупнейших банков Украины. По состоянию на январь 2014 году он входил в пятерку банков государства с самым большим депозитным портфелем заимствований от населения (свыше 5 млрд. гривен).

13 марта Нацбанк Украины, вместо предоставления рефинансирования, признал банк «Форум» неплатежеспособным.

14 марта 2014 года исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято решение о введении временной администрации и назначения уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц на временную администрацию в банк «Форум».

Более 130 000 вкладчиков потеряли возможность пользоваться своими средствами. Пенсионеры и малоимущие лишены возможности получить пенсии и другие социальные выплаты. Все юридические лица (около 100 000), которые имели счета в банке «Форум», не могут платить заработную плату своим работникам, замороженны налоговые и социальные отчисления.

27 мая 2014 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц на заседании Дирекции Фонда принял решение об окончательном отказе частному инвестору в приобретении банка «Форум» и о направлении на ликвидацию банка путем продажи активов и пассивов банка.

16 июня 2014 года Нацбанк и Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявили о ликвидации банка «Форум» с передачей части активов и пассивов принимающему банку.

Учитывая отсутствие подтверждения покупки активов и пассивов со стороны Альфа-банка, 19 июня 2014 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц изменил свое решение о передаче активов и пассивов принимающему банку и объявил о ликвидации банка «Форум» на общих условиях.

26 июня 2014 года Окружной административный суд Киева признал противоправным и не законным решение Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 27 мая 2014 года о ликвидации банка «Форум» путем продажи части активов и пассивов и об отказе частному инвестору в приобретении банка «Форум».

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