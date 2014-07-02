Социологи зафиксировали максимальный уровень поддержки идеи членства Украины в НАТО

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного совместно фондом “Демократические инициативы им. И. Кучерива” и Центром Разумкова.

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Как рассказала директор фонда Ирина Бекешкина, исследование показало, что поддержка идеи членства Украины в НАТО достигла своего максимума за все годы проведения социологических исследований. В частности, в мае (опрос проводился с 14 по 18 число) 34% граждан поддержали вступление Украины в НАТО, против высказались - 48%, 17% опрошенных не смогли определиться.

Однако уже в начале июня, согласно результатам другого социологического исследования, проведенного Центром Разумкова, 41% опрошенных поддержали бы вступление Украины в НАТО, если бы состоялся соответствующий референдум, а 40% высказались бы против этого. (Опрос проводился с 6 по 11 июня, было опрошено 2012 респондентов.)

При этом Ирина Бекешкина отметила, что речь идет не об абсолютном большинстве, а лишь о тех, кто принял бы участие в гипотетическом референдуме. “Если взять все население в целом, то мы пока не видим, чтобы большинство поддерживало членство в НАТО. И это является аргументом для того, чтобы сейчас не поднимать этот вопрос, потому что он, как и раньше, раскалывает общество. Но, если раньше за вступление в НАТО высказывался только запад Украины и то с небольшим преимуществом, то сейчас это - запад и центр, а также определенная часть на юге и на востоке”, - сказала социолог, добавив, что раньше небольшой уровень поддержки вступления Украины в НАТО был обусловлен тем, что большинство граждан считали, что членство в Альянсе обяжет Украину принимать участие в военных действиях. "Сейчас мы видим, что не НАТО приобщает Украину к военным действиям. То есть, агитирует именно жизнь, экспансия России", - подчеркнула она.

Кроме того, Ирина Бекешкина отметила, что наряду с ростом поддержки членства в НАТО, резко снизилась поддержка идеи присоединения Украины к российскому блоку безопасности - Организации договора о коллективной безопасности стран, в которую входят 6 государств бывшего СССР: 56% опрошенных не поддерживают эту идею, благосклонно относится к ней 16% и 28% не смогли определиться по этому поводу.

Исследование проводилось совместно Фондом «Деминициативы» и Центром Разумкова во всех регионах, кроме Крыма. В целом было опрошено 2011 респондентов старше 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.