НАТО обещает продемонстрировать "трансатлантическую решимость" ради безопасности союзников

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявляет, что действия России угрожают миру и подчеркивает, что никто не хочет возвращения Европы к холодной войне.

Такое заявление он сделал для прессы в Берлине, где генсек альянса находится с рабочим визитом, сообщил сам Расмуссен на своей странице в Твиттере.

„Действия России угрожают миру и безопасности, которые мы построили после падения Берлинской стены. Никто не хочет, чтобы Европа вернулась к холодной войне”, - написал он.

Читайте такжеСША предупреждают Россию - новые санкции могут «с легкостью столкнуть ее в рецессию»

Генсек НАТО сообщил, что уже встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. ”Я благодарен ей за личную приверженность в попытке разрядить кризис между Россией и Украиной”, - подчеркнул он.

Расмуссен заверил, что на саммите в Великобритании НАТО „продемонстрирует трансатлантическую решимость перед лицом вызовов нашей безопасности”. „НАТО приняло решительные меры для обеспечения защиты и безопасности всех союзников и будет делать дополнительные шаги, если это необходимо. Все наши мероприятия являются оборонительным”, - заявил он.