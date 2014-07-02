43% украинцев хотят восстановления ядерного статуса Украины - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на пресс-конференции директор Фонда “Демократические инициативы имени Илька Кучерива” Ирина Бекешкина, презентуя результаты социологического исследования, проведенного совместно с Центром имени Разумкова с 14 по 18 мая.

Социолог отметила, что 43% украинцев высказываются за восстановление ядерного статуса Украины, против — 37%, 20% - не определились.

Однако, в то же время 39% опрошенных не верят, что восстановление ядерного статуса возможно. 33% считают, что это возможно, а 28% - не определились по данному вопросу.

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Больше всего сторонников ядерного статуса Украины живет в западном — 51% и центральном — 53% регионах. На юге поддерживают ядерный статус 43%, против — 32%. А на востоке (кроме Донбасса) количество сторонников и противников одинаково — 38%. Что касается Донбасса, то это единственный регион, где абсолютное большинство опрошенных выступают против восстановления ядерного статуса — 65%, сторонников — 19%.