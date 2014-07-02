Похищенный террористами глава луганской "Просвиты" - жив

Как сообщает ТСН, такую информацию сообщает известный блогер, уроженец Луганска Сергей Иванов.

"Родственникам не позволили с ним встретиться, а только переговорить с ним по телефону. Они сообщили, что он жив. Его удерживают в здании захваченной облгосадминистрации. Какое у него состояние здоровья, пока неизвестно. Я проверил через несколько источников и они мне тоже подтвердили, что он жив", - рассказал Иванов.

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Ранее сообщалось, что в плену пророссийских террористов из группировки "ЛНР" умер историк, преподаватель Луганского государственного университета, председатель областной организации "Просвита" Владимир Семистяга. 23 июня боевики задержали 64-летнего Семистягу и удерживали в здании облгосадминистрации. У преподавателя были проблемы с сердцем, вечером 27 июня произошел очередной приступ.