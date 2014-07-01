В Черкасской области дефицита соли нет - ОГА

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, по информации государственного предприятия «Артемсоль», слухи о прекращении или уменьшении поставок продукции предприятия - безосновательны.

Это подтверждает и представитель предприятия в Черкасской области, депутат Черкасского городского совета Андрей Бильда.

По его словам, черкасчане активно начали скупать соль, однако потребности в запасах этого продукта нет.

Читайте также"Артемсоль" работает как обычно, отгрузки продукции даже выросло - директорПо его словам, ГП «Артемсоль» сейчас работает в обычном режиме, поставки продукции во все области Украины происходят по плану, а потребности потребителей удовлетворяются своевременно и в полном объеме. Добыча и реализация продукции предприятия в июне 2014 остается практически на уровне аналогичного периода прошлого года, что абсолютно позволяет обеспечить потребности рынка.

Также он отметил, что цена на соль подниматься не будет. Более того, ГП «Артемсоль» сейчас работает в более мощном режиме - в три смены, чтобы обеспечить ажиотажный спрос.

Как сообщал УНИАН, жители Черкасс за неделю скупили месячную норму соли - 1,5 тыс. тонн.

26 июня представитель ГП «Артемсоль» в Черкасской области Андрей Бильда, в Черкассах на складах постоянно хранится двухмесячный запас соли. И сейчас соли на складах в Черкассах хватает.

По его словам, ажиотажный спрос у населения на соль возник из-за сообщения в соцсетях и некоторых СМИ о том, что завод «Артемсоль», который находится в Донецкой области, якобы взорвали террористы.

Ажиотажный спрос на соль, возник также в Полтавской и Сумской областях.

Вместе с тем, ГП «Артемсоль» опубликовало на своем сайте заявление, что предприятие работает в обычном режиме, поставки осуществляются во все регионы Украины. По словам гендиректора предприятия Александра Степаненко, объемы отгрузки продукции даже увеличились: если в начале июня выпускали 25 вагонов, то сейчас - 125-130 вагонов, и на данный момент предприятие имеет все предпосылки выполнения заявок на отгрузку соли до конца июня 2014 года.