В Карпатах из-за сильных дождей возможен сход селевых потоков

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины не исключает формирования селевых потоков в горных районах Львовской и Ивано-Франковской областей из-за сильных дождей.

Как говорится в сообщении ГСЧС, размещенном на сайте ведомства, «1 июля в реках бассейнов Сяна, Днестра в границах Львовской и Ивано-Франковской областей ожидается формирование быстротекущих дождевых паводков с подъемом воды на на 0,5 - 1,5 м выше уровня, зафиксированного на 8 утра 30 июня. Ночью и утром 1 июля при очень сильных дождях возможно формирование значительного наклонного стока, в горах существует угроза формирования селевых потоков».

Читайте такжеНе Крымом единым: два украинских моряВ реках Закарпатской области повышение уровня воды составит 0,2-1,0 м над уровнем, зафиксированным на 8.00 30 июня. Это, по информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, не приведет к негативным последствиям.