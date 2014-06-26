Спасатели нашли четырех туристов из Запорожья, которые заблудились в Карпатах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДСНСУ.

"В Яремчанском районе на горе Гутин Томнатек в 20 час. 25 мин. 25 июня заблудилась группа туристов из Запорожья в количестве 4 человек. Для проведения поисково-спасательных работ было привлечено спасателей горной поисково-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области",- говорится в сообщении.Читайте такжеНа Закарпатье нашли пятерых заблудившихся детей из Словакии

В 23 часа 20 минут группу туристов была найдена. Их состояние удовлетворительное состоянии. Туристы сопровождены до базы отдыха.