Спасатели нашли четырех туристов из Запорожья, которые заблудились в Карпатах
07:22, 26 июня 2014Общество
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Спасатели нашли четырех туристов из Запорожья, которые заблудились в Карпатах.
Гора Гутин Томнатек/ Фото: Rafał Kozubek
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДСНСУ.
"В Яремчанском районе на горе Гутин Томнатек в 20 час. 25 мин. 25 июня заблудилась группа туристов из Запорожья в количестве 4 человек. Для проведения поисково-спасательных работ было привлечено спасателей горной поисково-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области",- говорится в сообщении.Читайте такжеНа Закарпатье нашли пятерых заблудившихся детей из Словакии
В 23 часа 20 минут группу туристов была найдена. Их состояние удовлетворительное состоянии. Туристы сопровождены до базы отдыха.
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