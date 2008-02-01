Во Львовской области из банка похитили сейф с деньгами

Из одного из банковских филиалов города Рудки Самбирского району Львовской области был похищен сейф с наличными деньгами.

Как сообщил УНИАН источник в ГУ МВД Украины во Львовской области, инцидент произошел около 5-и часов утра 31 января.

По словам источника, злоумышленники действовали группой и, согласно предварительным данным обследования места происшествия, знали об отсутствии охранника в помещении и о том, что в банке установлена сигнализация. Грабители сломали входную дверь и металлические решетки помещения, забрали из банка сейф с наличными и скрылись до прибытия работников правоохранительной службы и управляющей филиалом банка.

Общая стоимость похищенного устанавливается, однако, согласно предварительным данным, в сейфе было 51 тыс. гривен, 6 100 долларов США, 3 400 евро.