В Днепропетровске демонтировали стелу с барельефом Ленина

Как передает корреспондент УНИАН, гранитную стелу, расположенную в сквере по пр. им. Кирова, подъемным краном демонтировали и погрузили на автоплатформу.

«Мы не можем хранить и защищать чужих идолов, и патриоты неоднократно пытались его уничтожить. Что касается этого места, то объявлен конкурс на памятник нашим землякам, погибшим в самолете ИЛ-76 под Луганском», - сообщил руководитель Штаба национальной защиты Днепропетровской области Юрий Береза.

По данным милиции, стела передана на хранение управлению коммунального хозяйства Днепропетровского городского совета.

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Также, согласно сообщению управления МВД в области, местные жители вызвали милицию , чтоб не допустить демонтажа стелы.

Однако, следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия установила, что демонтаж производится «с целью недопущения вандализма и повреждения стелы Ленина» и с участием представителей общины города.

Планируется, что стела с барельефом Ленина и надписью «Победа коммунизма неизбежна» будет передана Днепропетровскому историческому музею им. Дмитрия Яворницкого.