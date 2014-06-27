Раненого в Луганске пограничника отправили на лечение за границу

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы.

Тогда пограничники почти двое суток оборонялись от полутысячи боевиков, которые вели огонь из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, напомнили в ведомстве.

Во время боя в результате минометных взрывов военнослужащий получил проникающие ранения брюшной полости, внутренних органов, множественные переломы костей таза, позвонков и ребер. Военнослужащего в тяжелом состоянии сначала доставили в местную больницу, а позже в реанимационное отделение Центрального клинического госпиталя Госпогранслужбы, говорится в сообщении.

Сейчас, по данным ведомства, благодаря помощи народного депутата Марии Матиос, общественных организаций и небезразличных граждан удалось организовать его дальнейшее лечение за рубежом.

Также в Госпогранслужбе просят небезразличные сдать кровь для других получивших ранения пограничников.

Прием доноров для раненых военнослужащих ГПСУ организован в Киевском местном центре крови (город Киев, улица Г. Берлинского, дом 12) и в государственном предприятии «Дорожная станция переливания крови Юго-Западной железной дороги» (город Киев, улица Пимоненко, дом 8).