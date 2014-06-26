Главный архитектор Николаева погорел на взятке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, сегодня, 26 июня, по факту получения неправомерной выгоды разоблачено должностное Николаевской ОГА.

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Прокуратура Николаевской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды руководителем одного из управлений Николаевской облгосадминистрации.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Как сообщил заместитель прокурора Николаевской области Дмитрий Ефименко, сегодня в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий зафиксирован факт получения неправомерной выгоды должностным лицом за содействие в согласовании размещения торговых павильонов на территории города Николаева. Общая сумма неправомерной выгоды составила 1800 долларов США.

Во время проведения обыска в его служебном кабинете была обнаружена вторая часть неправомерной выгоды, которую получил руководитель управления ОГА.

Сейчас решается вопрос о его задержании в порядке ст.208 УПК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как уточнили корреспонденту УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области, сегодня в Николаеве сотрудники УБЭП УМВД Украины в Николаевской области совместно со следователями прокуратуры Николаевской области задержали начальника Управления градостроительства и архитектуры Николаевской областной государственной администрации Олега Атанасова при получении взятки в размере 900 долларов США.

Расследованием данного дела занимается Следственного управление УМВД Украины в Николаевской области.

В областном управлении милиции также напомнили, что 28 мая нынешнего года сотрудники Управления СБУ в Николаевской области совместно с сотрудниками прокуратуры задержали при получении взятки в 3 тыс 600 грн главного архитектора города Николаева - начальника Управления архитектуры и градостроительства Николаевского городского совета Александра Бондаря.