В Сумах жители города за сутки скупили все запасы соли в магазинах

В Сумах жители города за сутки скупили в магазинах все запасы соли.

Как передает корреспондент УНИАН, в связи с ажиотажем в некоторых магазинах Сум были выставлены таблички «Не более двух пачек соли в один чек».

Спровоцировала такой ажиотаж информация о том, что ГП «Артемсоль» якобы прекращает поставки этого продукта.

Как сообщают местные СМИ, такой же ажиотаж наблюдается и в других населенных пунктах области. Так, например, в городе Шостка при входе в магазины вывешены объявления «Соли нет».

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В свою очередь, мэр Сум Александр Лысенко заявил, что ажиотаж на соль в областном центре – искусственный. По его словам, он разговаривал с руководством ГП «Артемсоль», и там отметили, что предприятие работает стабильно и имеет в закромах минимум годовой запас соли.

Городская власть Сум также обратилась в территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины с просьбой выяснить, кто сеет панику на рынке.

«В результате собственных проверок были обнаружены две торговые точки, где воспользовались ситуацией и повысили цену на «дефицитный» товар. Александр Лысенко призывает горожан не поддаваться эмоциям и не провоцировать высокий спрос», – сообщает пресс-служба мэрии.

В то же время ГП «Артемсоль» опубликовало на своем сайте заявление, что предприятие работает в привычном режиме, поставки совершаются во все регионы Украины, в том числе и Сумскую область.

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По словам гендиректора предприятия Александра Степаненко, объемы отгружаемой продукции даже увеличились: если в начале июня выпускали 25 вагонов, то сейчас – 125-130 вагонов, и на данный момент предприятие имеет все предпосылки выполнения заявок на отгрузку соли до конца июня 2014 года.

«Официально заявляем, что сплетни, которые возникли относительно прекращения и уменьшения поставок продукции ГП «Артемсоль», не имеют под собой никаких оснований», – подчеркивается в заявлении.