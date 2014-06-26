На рынке в центре Львова произошел пожар

10:04, 26 июня 2014
Общество
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В центре Львова на рынке "Добробут" вспыхнул пожар. 

На месте пожара виден густой дым / фото УНИАН

В настоящее время на месте происшествия работает несколько бригад пожарных, сообщают местные СМИ, передает ТСН.ua.

"Возле рынка "Добробут" стоит несколько пожарных машин. Видно густой дым, хотя неизвестно, что именно горит", - передают местные СМИ. Как отмечается, пожар мог вспыхнуть в кафе на территории рынка.

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