На рынке в центре Львова произошел пожар

В настоящее время на месте происшествия работает несколько бригад пожарных, сообщают местные СМИ, передает ТСН.ua.

"Возле рынка "Добробут" стоит несколько пожарных машин. Видно густой дым, хотя неизвестно, что именно горит", - передают местные СМИ. Как отмечается, пожар мог вспыхнуть в кафе на территории рынка.