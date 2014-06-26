Четверо из девяти погибших в сбитом Ми-8 - киевляне
Министерство обороны обнародовало подробности трагедии с украинским вертолетом Ми-8, сбитым во вторник под Славянском.
По предварительным данным, в 17:07 руководство АТО получило доклад о взлете вертолета, а уже через три минуты последовал доклад о его падении, передает ТСН.
По свидетельству очевидцев, боевики ждали взлета. Передвигались на двух легковых автомобилях и микроавтобусе.
После того, как боевики сбили вертолет, они скрылись в направлении населенного пункта Былбасовка вблизи Славянска.
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На месте падения вертолета поисково-спасательная группа нашла тела всех девяти погибших, четверо из них - киевляне. Сейчас их перевозят для захоронения.
Напомним, что на месте падения сбитого террористами Ми-8 обнаружили "черный ящик" и оружие.