Четверо из девяти погибших в сбитом Ми-8 - киевляне

По предварительным данным, в 17:07 руководство АТО получило доклад о взлете вертолета, а уже через три минуты последовал доклад о его падении, передает ТСН.

По свидетельству очевидцев, боевики ждали взлета. Передвигались на двух легковых автомобилях и микроавтобусе.

После того, как боевики сбили вертолет, они скрылись в направлении населенного пункта Былбасовка вблизи Славянска.

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На месте падения вертолета поисково-спасательная группа нашла тела всех девяти погибших, четверо из них - киевляне. Сейчас их перевозят для захоронения.

Напомним, что на месте падения сбитого террористами Ми-8 обнаружили "черный ящик" и оружие.