Кабмин упростил порядок перепланировки жилых помещений
23:49, 25 июня 2014Общество
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Правительство на своем заседании принял решение Кабинета Министров, которое касается переоборудования и перепланировки жилых помещений.
Кабмин упростил порядок перепланировки жилых помещений / 5 канал
Об этом 25 июня сообщил министр Кабинета министров Остап Семерак, сообщает 5 канал.
По его информации, соответствующий проект закона был разработан Минрегионстроем.
"Сегодня Правительство одобрило этот проект закона и в ближайшее время он будет внесен на рассмотрение Парламента", - подчеркнул Министр.
По его словам, законопроект предусматривает упрощение процедуры переоборудования и перепланировки жилых помещений.
В частности, предлагается отменить сбор разрешений до начала работ по перепланировке жилья: "Нужно будет уже после перепланировки утвердить в техническом паспорте внесенные изменения, что существенно упрощает процедуру перепланировки жилья".
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