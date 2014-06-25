Кабмин упростил порядок перепланировки жилых помещений

Об этом 25 июня сообщил министр Кабинета министров Остап Семерак, сообщает 5 канал.

По его информации, соответствующий проект закона был разработан Минрегионстроем.

"Сегодня Правительство одобрило этот проект закона и в ближайшее время он будет внесен на рассмотрение Парламента", - подчеркнул Министр.

По его словам, законопроект предусматривает упрощение процедуры переоборудования и перепланировки жилых помещений.

В частности, предлагается отменить сбор разрешений до начала работ по перепланировке жилья: "Нужно будет уже после перепланировки утвердить в техническом паспорте внесенные изменения, что существенно упрощает процедуру перепланировки жилья".