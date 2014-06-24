В Антраците от выстрела из гранатомета погиб младенец - СМИ

23:46, 24 июня 2014
Общество
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В городе Антрацит Луганской области в результате выстрела, совершенного, вероятно, со ствольного гранатомета, погиб 10-месячный ребенок.

REUTERS

Об этом сообщил источник "Украинской правды" в руководстве АТО.

Согласно информации, выстрел произошел на улице Парковой, 25, с детской площадки, около 20:00.

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Вследствие этого погиб 10-месячный ребенок Егор Александров.

Проводится следствие.

Собеседник уточнил, что город Антрацит Луганской области не входит в зону проведения АТО.

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