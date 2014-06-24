В Макеевке главврач призвала коллег идти добровольцами в медслужбу к террористам

Как сообщили корреспонденту УНИАН врачи одной из макеевских больниц, сегодня, 23 июня, главный врач из государственного медицинского учреждения провела собрание с коллективом, на котором зачитала призыв так называемого «министра здравоохранения Донецкой народной республики» к добровольному вступлению в медицинскую службу «ополченцев».

Главврач сказала, что будет приветствовать, если кто-то из медицинских сотрудников пожелает поехать «на передовую» для оказания медицинской помощи вооруженным сторонникам «ДНР».

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По словам собеседников агентства, их главный врач «способен приспосабливаться к любой власти, лишь бы не потерять свою должность, а сотрудники больницы находятся в полной зависимости от главврача, поэтому никто из них не стал высказывать свое мнение по данному вопросу».