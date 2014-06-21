В Славянске остаются около 40 000 жителей - СМИ

Об этом на круглом столе в Торгово-промышленной палате Украины заявил председатель правления ПАО "Донецкоблгаз" Николай Масс, сообщают Новости Донбасса.

"В Славянске еще проживает около 40 тысяч человек по нашим подсчетам, как газовиков, из 120 тысяч. Остановить газоснабжение мы не можем", - сказал Масс.

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По его словам, работа предприятия усложнилась в связи с проведением антитеррористической операции.

На предприятии прогнозируют рост задолженности за потребленный газ из-за того, что многие люди вынуждены были покинуть свои дома и не скоро вернуться.