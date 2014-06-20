Жители Сум отправили в зону АТО несколько тонн гуманитарной помощи

Как сообщил УНИАН представитель Сумской областной общественной организации «Бюро анализа политики» Олег Очкалов, за три дня в офис организации неравнодушные сумчане принесли столько продуктов, вещей и хозяйственных товаров, что не все поместилось в имеющийся транспорт, и часть помощи активисты оставили на следующую поездку.Читайте такжеРаненые в ходе проведения АТО военнослужащие ВСУ получили гуманитарную помощь

«Гуманитарный груз, а это несколько тонн, собирали всем миром. Большие вклады внесли некоторые организации, сумская сеть продуктовых магазинов, работники отдельных заводских цехов. Также целыми днями на пункт приема помощи шли сумчане с маленькими пакетами медикаментов, продуктов и хозтоваров», - отметил общественный активист.

По его словам, помощь военнослужащим закупили и централизовано, в том числе лопаты, котелки, пилы, топоры, средства гигиены, а крупы, чай, одежду приносили люди.

«Были и адресные посылки от родственников солдат. Самая необычная из них – баян. Самые дорогие – бронежилеты и каски: родственникам пришлось купить то, что не обеспечило государство», – подчеркнул Очкалов.

Как сообщал УНИАН, Сумской батальон территориальной обороны отбыл в Луганскую область 9 июня. Он укомплектован 463 бойцами.