Вкладчики банка «Форум» 20 июня придут к новому главе Нацбанка

20 июня 2014 года в 11.00 возле Национального банка Украины (г. Киев, ул. Институтская, 9) состоится митинг вкладчиков и клиентов банка «Форум» с требованием к новоназначенному председателю Нацбанка Валерии Гонтаревой безотлагательно вмешаться в ситуацию с банком «Форум» и не допустить его ликвидации. Ориентировочное количество участников митинга - до 1000 человек.

Вкладчики и клиенты банка «Форум» надеются, что, наконец, в Нацбанк пришла работать настоящий профессионал. Госпожа председатель Нацбанка должна понимать, если банк «Форум» будет ликвидирован и тысячи вкладчиков банка потеряют свои средства, то это вызовет «эффект домино» в банковской сфере и может завалить всю финансово-экономическую систему государства. Ведь, из-за потери доверия к банковской системе в целом, клиенты других банков массово начнут снимать свои депозиты и средства по всей стране.

Справочно:

Банк «Форум» основан в 1994 году, входит в 20-ку крупнейших банков Украины. По состоянию на январь 2014 году он входил в пятерку банков страны с крупнейшим депозитным портфелем заимствований от населения (свыше 5 млрд. гривен).

13 марта Нацбанк Украины, вместо предоставления рефинансирования, признал банк «Форум» неплатежеспособным.

14 марта 2014 года исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято решение о введении временной администрации и назначении уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц на временную администрацию в банк «Форум».

Более 130 000 вкладчиков потеряли возможность пользоваться своими средствами. Пенсионеры и малообеспеченные лишены возможности получить пенсии и другие социальные выплаты. Все юридические лица, которые имели счета в банке «Форум», не могут выплачивать заработную плату своим работникам, замороженные налоговые и социальные отчисления.

27 мая 2014 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц на заседании Дирекции Фонда принял решение о конечном отказе частному инвестору в приобретении банка «Форум» и о продаже активов и пассивов банка.

16 июня 2014 года Нацбанк и Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявили о ликвидации банка «Форум» с передачей части активов и пассивов принимающему банку.

Однако, по состоянию на 19 июня 2014 года Альфа-банк, который был объявлен Фондом гарантирования победителем по продаже части активов и пассивов, не подписал необходимые соглашения с Фондом и Нацбанком, фактически отказавшись от выполнения взятых на себя обязательств.

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