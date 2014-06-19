В Чернигове распространяется террористическая пропаганда

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей УМВД в области, такой стала реакция правоохранителей на сообщение местных СМИ о распространении в Чернигове через почтовые ящики газеты пророссийских террористов "Новоросія" от 29 мая 2014 года. Издание содержит неприкрытую антиукраинскую пропаганду и призывы к гражданам поддержать террористов, отметили в милиции.

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По этому факту в дежурную часть Черниговского городского отдела УМВД Украины в Черниговской области заявления от граждан не поступали, однако информация о происшествии внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.

Сейчас в городе проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к распространению антиукраинской пропаганды.