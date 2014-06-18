В Умань на празднование иудейского нового года приедет 30 тысяч хасидов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Уманского горисполкома, об этом сегодня сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Реувен Дин Эль, который с израильской делегацией посетил Умань.

Во время визита состоялась встреча с руководством города и представителями правоохранительных органов, где был обсужден ряд вопросов, касающихся организации приема хасидов-паломников, которые уже традиционно посещают город Умань для празднования иудейского нового года Рош-га-Шана.

И.о. городского председателя Умани, секретарь Уманского горсовета Александр Цебрий отметил, что городские власти делают все возможное, чтобы празднование проходило на должном уровне, и выразил благодарность за поддержку со стороны представителей Посольства Государства Израиль в Украине.

Господин Реувен Дин Эль выразил надежду, что празднование еврейского Нового года пройдет на должном уровне, а правоохранительные органы обеспечат охрану общественного порядка и безопасность жителей Умани и паломников. Также Посол акцентировал внимание на том, что паломники обязаны соблюдать действующее законодательство Украины, и ни в коем случае его не нарушать. По его словам, в прошлом году празднование проходило без чрезвычайных ситуаций и этнических конфликтов, что стало основой для дальнейшего развития международных отношений и повышения авторитета Украины в мире. Однако нынешняя ситуация, когда массовые мероприятия могут стать поводом для провокаций, настораживает, отметил Реувен Дин Эль.

Также израильская делегация посетила объекты, связанные с паломничеством - могилу цадика Нахмана.

В этом году иудейский новый год Рош-Га-Шана будут праздновать 25 сентября.