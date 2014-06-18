В Луганске боевики расстреляли двоих инкассаторов

Как сообщили очевидцы «Восточному варианту», в районе банка находились вооруженные люди в камуфляжной форме, когда подъехала машина инкассаторов, из нее вышел мужчина с пакетом в руках. «Видимо, боевики решили, что в нем деньги. Однако в пакете денег не оказалось. Они выстрелили в инкассаторов и скрылись», - сообщил один из очевидцев.

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По их словам, двух инкассаторов убили. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты спецподразделения «Барс».