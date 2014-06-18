ВР запретила закрывать школы
14:36, 18 июня 2014Общество
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Парламент установил мораторий до 2015 года на закрытие общеобразовательных учебных заведений.
ВР запретила закрывать школы / Фото УНИАН
Верховная Рада Украины приняла постановление «Об установлении моратория на закрытие общеобразовательных учебных заведений государственной и коммунальной форм собственности» (№ 2922).
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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 245 из 300 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Постановлением предусмотрено установить мораторий до 2015 года на закрытие таких общеобразовательных учебных заведений.
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