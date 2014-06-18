Виктюк – Донбассу: не считаете себя украинцами, убирайтесь вон и оставьте Украину в покое

Именно в таком состоянии можно разобраться, что происходит вокруг, сказал он в комментарии Gordonua.com.

"Хочу жителям Донбасса сказать только одно: вы живете вне Бога, вы Его не слышите. На секунду выключите все российские телеканалы, закройте глаза и побудьте в тишине. Без зла, без насилия, без убийства. В этой тишине, приобщившись к Небу, может быть, в вашей душе что-то произойдет. Должно произойти, если вы украинцы", – отметил Виктюк.

"Если вы не украинцы, даже эта тишина вам не поможет. Тогда убирайтесь вон! Убирайтесь спокойно и без мата, оставьте Украину в покое", – добавил он.

По словам режиссера, о том, как выиграть войну на Донбассе, не знает никто: ни президент Украины Петр Порошенко, ни глава России Владимир Путин, ни европейские и американские политики. "Это знает только украинский народ со своим сердечно-аналитическим умом", – считает он.

Виктюк также отметил, что считает себя счастливым человеком, потому что гастроли его театра в Украине ждут.