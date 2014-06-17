Проштампованный оккупантами паспорт можно поменять - ГМС Украины

Об этом сообщают Новости Крыма со ссылкой на сайт Ассоциации «Гражданское единение Крыма».

Ранее в Федеральной миграционной службе РФ (ФМС) по Крыму была утверждена упрощенная процедура документирования видом на жительство (ВНЖ) жителей полуострова, написавших заявление об отказе от приобретения гражданства РФ.

В соответствии с этой процедурой, ФМС РФ ставит штамп «Вид на жительство» в украинский загранпаспорт или, в случае его отсутствия, во внутренний паспорт гражданина Украины. При этом от владельца паспорта требуется письменное согласие с проставлением такого штампа.

В связи с этим Ассоциация «Гражданское единение Крыма» обратилась с запросом в ДМС Украины о допустимости этой отметки с точки зрения законодательства Украины.

Официальным ответом ДМСУ стал запрет: наличие такого штампа - основание для замены паспорта на новый.

Читайте такжеРаде предлагают создать в Крыму свободную экономическую зону«В Государственной миграционной службе Украины (далее ДМС) в рамках компетенции рассмотрено обращение Ассоциации «Гражданское единение Крыма» относительно законности проставления отметки «Вид на жительство» в паспорт гражданина Украины, в связи с чем сообщаем, что, в соответствии с пунктом 6 Положения о паспорте гражданина Украины, утвержденногно Постановлением Верховной Рады Украины от 26.06.1992 № 2503-XII, запрещается вносить в паспорт записи, не предусмотренные этим положением или законодательными актами Украины.

Одновременно информируем, что в случае проставления в паспорт гражданина Украины записей, которые не предусмотрены действующим законодательством Украины, лицо может обратиться в подразделение ДМС с заявлением об обмене паспорта», - говорится в официальном ответе службы за подписью заместителя главы ДМС Украины, Т.В. Никитиной.

Ранее сообщалось, что жители Крыма, которые хотят сохранить украинское гражданство, но принудительно получили российское, обязаны подать заявление об отказе от него.