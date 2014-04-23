Отказ от российского гражданства позволит крымчанам сохранить украинское подданство, - ФМС России

Об этом во время пресс-конференции ообщил старший инспектор по особым поручениям отдела нормативно-методического обеспечения управления по вопросам гражданства ФМС России Илья Кириллов, передает "Крымское информационное агентство".

"На сегодняшний день те, кто не успел предъявить свое намерение сохранить украинское гражданство, теперь в соответствии с действующим законодательством будут проходить процедуру оформления выхода из российского гражданства, поскольку все зарегистрированные в Крыму граждане автоматически признаны россиянами", - сообщил он.

Читайте такжеКрымчане жалуются, что им принудительно навязывают гражданство РФ

Как отметил чиновник, эта процедура необходима для того, чтобы граждане Крыма могли оформить вид на жительство и беспрепятственно перемещаться по территории Российской Федерации.

"Регистрацию по месту жительства этих граждан никто не отменял. Они продолжают жить в Крыму, но на правах иностранных граждан. Им необходимо оформить вид на жительство в любом отделении ФМС в Крыму", - добавил Кириллов.

Помимо всего указанного, сотрудник ФМС сказал, что определенного срока оформления вида на жительство для таких граждан пока нет, но при перемещении по территории России на них распространяются законы относительно иностранных граждан.

Как сообщал УНИАН ранее, в оккупированном Крыму срок отказа от российского гражданства продлен не будет.