17 июня

10-00 - Состоится IV Национальный экспертный форум «От революции к новой стране».

Организатор – Институт Горшенина.

Участники: Андрей Дещица, и.о. министра иностранных дел Украины; Флоранс Мардиросян, основательница аналитического центра Geopole Europe (Париж, Франция); Ганнес Шрайбер, руководитель отдела политики представительства ЕС в Украине; Александр Чалый, эксперт по вопросам международной политики, дипломат; Валерий Чалый, зам.ген.директора Центра Разумкова, Соня Кошкина, шеф-редактор интернет-издания LB.ua ,Павел Шеремета, министр экономического развития и торговли Украины; Алан Реми, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Франция в Украине; Олег Бахматюк, председатель совета директоров агрохолдинга «Авангард» и компании Ukrlandfarming; Игорь Юшко, председатель правления АО «Сбербанк России» (Украина)); Джок Мендоза-Вилсон, директор по международным связям и отношениям с инвесторами компании СКМ; Владимир Гройсман, вице-премьер министр по региональной политике; Андрей Садовый, городской голова Львова; Давид Жвания, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства и местного самоуправления; Анатолий Гиршфельд, народный депутат Украины, президент индустриальной группы УПЭК; Штефан Мойзер, директор Регионального представительства Фонда имени Фридриха Эберта (Германия) и др. (БЦ "Парус", ул. Мечникова, 2 (вход с бул. Леси Украинки), 2-й этаж).

Регистрация участников в 9-15. Нужна аккредитация. Телефон: (044) 230 49 62.

Онлайн регистрация по ссылке:https://docs.google.com/forms/d/1s9fhc0cwZvPhrbzJdJoceCZyrcBJPEDVs3WSxWyrsUE/viewform