Довгий разведал, что завтра будут провокации

Заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ предостерегает определенные политические силы от провокационных действий при утверждении в целом на завтрашнем пленарном заседании сессии Киевсовета городской целевой Программы подготовки и проведения в Киеве финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам после заседания президиума Киевского городского совета.

По данным О.ДОВГОГО, представители оппозиционно настроенных политических сил, в первую очередь Блока Виталия Кличко, намерены во время завтрашнего пленарного заседания сделать провокационные заявления.

«К сожалению, Виталий Владимирович и те, кто от его имени обо всем этом заявляют, не разбираются и не читают проект решения. И для того, чтобы опровергнуть любые провокационные заявления, как то, относительно якобы планов застройки Труханова острова, завтра для журналистов будет сделана специальная презентация: каждый получит соответствующий документ, графики, фотографии, целевое назначение и тому подобное. И я надеюсь, что журналисты дадут надлежащую оценку заявлениям разного рода крикунов”, - отметил секретарь Киевсовета.

При этом он добавил, что программа по подготовке к Евро-12, предлагаемая для утверждения депутатам Киевсовета, была признана специалистами УЕФА одной из лучших.

О.ДОВГИЙ также отметил, что подготовка к футбольному первенству 2012 года проводится под контролем Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и является одним из самых приоритетных задач столичных властей.

24 января Киевский городской совет принял за основу городскую целевую Программу подготовки и проведения в Киеве финальной части Евро-2012 с объемом финансирования 38,5 млрд. грн. Соответствующее решение поддержали на заседании сессии 98 из 108 депутатов Киевсовета.