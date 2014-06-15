Путин рекомендовал российским госслужащим отдохнуть в Крыму
Российские госслужащие должны в этом году провести свой летний отпуск в Крыму.
Как сообщает немецкий журнал Focus, временно исполняющий обязанности руководителя ростуризма Олег Сафонов разослал по государственным предприятиям и концернам телеграммы с соответствующим указанием президента страны Владимира Путина, передает Deutsche Welle.
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Чтобы не допустить коллапса туристической отрасли Крыма, президент России, по информации издания, "советует" служащим заказать номер в одном из отелей и домов отдыха полуострова. При этом оплачивать их пребывание на курортах обязаны предприятия либо профсоюзы.
Как пишет Focus, на эти цели московский регион уже выделил 4 млн евро. Чечня - более 3 млн евро. По 500 тыс. евро на отдых сотрудников предоставляют "Газпром" и "Роснефть".
Ранее около трех четвертей из боле 6 млн туристов, проводящих отпуск на черноморском побережье Крыма, составляли украинцы. Однако после аннексии полуострова Россией в марте этого года большинство украинских туристов игнорируют крымские пляжи, пишет издание.