Дети из Снежного, силой вывезенные в Россию, уже отдыхают под Кривым Рогом

16:10, 14 июня 2014
Общество
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Рано утром в субботу дети прибыли в лагерь, где будут находиться 21 день  

Дети из Снежного, силой вывезенные в Россию, уже отдыхают под Кривым Рогом / Фото УНИАН

Похищенные в четверг воспитанники дома ребенка из Снежного уже находятся на территории Украины, в лагере "Корчагинец" под Кривым Рогом, - сообщает «Остров» со ссылкой на пресс-службу Донецкой облгосадминистрации.

 "После активного вмешательства в ситуацию Донецкой облгосадминистрации, Министерства иностранных дел, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и других организаций, в том числе и международных, российская сторона вернула в Украину 16 детей-сирот, незаконно вывезенных с территории нашего государства 12 июня", - говорится в сообщении.

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Рано утром в субботу дети прибыли в лагерь, где будут находиться 21 день. Все расходы, связанные с их отдыхом, взял на себя Криворожский горсовет.

"Мы благодарны городскому голове Кривого Рога Юрию Вилкулу и всем жителям этого города за оказанную нам помощь в оздоровлении детей социально незащищенных категорий. И речь идет не только о группе снежнянских ребят. В течение лета Кривой Рог примет детей из других городов Донетчины", - сказала и.о. заместителя председателя Донецкой облгосадминстрации Тамара Лукьянчук.

Она также сообщила, что летний отдых воспитанников снежнянского детского дома продолжится до осени. Сейчас областные власти занимаются организацией их дальнейшего оздоровления.
 

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