Одесскому припортовому заводу сложили цену

Кабинет министров утвердил условия приватизации Одесского припортового завода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил сегодня заместитель председателя Фонда государственного имущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

По его словам, начальная стоимость объекта составляет 3 млрд. грн.

Говоря об условиях, он отметил, что основная концепция осталась неизменной, однако ужесточены условия контроля за перевалкой.

Отвечая на вопрос, когда может быть объявлен конкурс, Д.ПАРФЕНЕНКО сказал: «Если все пойдет хорошо, то публикация (о проведении конкурса) будет 6 февраля, и после этого отсчитайте 75 дней».

Д.ПАРФЕНЕНКО выразил надежду на то, что участие в конкурсе примут и те, кто ранее подавал заявки, а также другие претенденты на покупку.

Справка УНИАН. 99,52% акций ОПЗ были выставлены на продажу 15 августа 2007 года.

12 сентября Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, остановивший действие принятого 8 августа 2007 года распоряжения правительства об утверждении условий приватизации предприятия.

15 октября ФГИ отменил конкурс по продаже акций ОПЗ. В ноябре 0,43% ценных бумаг ОАО было на льготных условиях реализовано его нынешним и прежним сотрудникам.

16 января министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ сообщил, что Кабинет министров утвердил список объектов приватизации в 2008 году. По словам министра, Одесский припортовый завод будет приватизирован по старому варианту - вместе с аммиачным терминалом, который является уникальным для Украины и вообще для Европы объектом, и обеспечивает транспортировку аммиака.