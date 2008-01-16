Последние лакомые куски уйдут с молотка: Укртелеком и Одесский припортовый

Кабинет министров утвердил список объектов приватизации в 2008 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

По его словам, планируется приватизировать 28 предприятий, в частности, 67% акций «Укртелекома» и Одесский припортовый завод (по старому варианту, вместе с аммиачным терминалом). При этом министр добавил, что предприватизационный анализ по «Укртелекому» проведен.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины сегодня, 16 января, сообщил, что планирует в этом году продать 67,79% пакет акций ОАО «Укртелеком». Как отметили в ФГИ, 25%+1 акция компании остается в государственной собственности.

ФГИУ планировал в августе-декабре 2007 года выставить на продажу на международных фондовых биржах 37,86% акций ОАО «Укртелеком». На украинских фондовых биржах планировалось реализовать 5% акций "Укртелекома" по 1%. В собственности государства закреплены 50%+1 акция предприятия.

16 ноября 2007 года Фонд госимущества в ходе льготной подписки реализовал 0,43%-й пакет акций ОАО «Одесский припортовый завод» работникам предприятия. Всего, в соответствии с планом-графиком приватизации Одесского припортового завода, планировалось реализовать по льготной продаже 0,48% ОПЗ. 15 октября ФГИУ отменил конкурс по продаже контрольного госпакета акций ОПЗ в размере 99,52% уставного фонда. Конкурс был отменен во исполнение указа Президента Украины от 12 сентября 2007 года.

*** ОАО «Укртелеком» - один из ведущих украинских операторов связи, монополист на рынке фиксированной связи: на конец 2006 года число абонентов фиксированной телефонной связи компании составляло около 10 млн.

В 2006 году доход от деятельности компании составил почти 7,9 млрд. грн. против 6,6 млрд. грн. в 2005 году. В то же время, чистая прибыль «Укртелекома» составила 513,4 млн. грн. против 519,1 млн. грн. годом ранее. Уставный капитал компании - 4 млрд. 681 млн. 560 тыс. грн.

ОАО «Одесский припортовый завод» (г.Южное, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака. Уставный фонд - 798 млн. 544 тыс. грн.