На Сумщине СБУ задержала автомобиль с партией газет сепаратистского содержания

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Сумской области.

«Сотрудники СБУ на трассе «Сумы-Киев» задержали легковой автомобиль, в багажнике которого было обнаружено тысячу экземпляров газеты сепаратистского содержания «Новороссия». Установлено, что водитель автомобиля, частный предприниматель, согласился за деньги перевезти в Киев печатную продукцию, не поинтересовавшись содержанием газет», – говорится в сообщении.

В СБУ установили, что эти экземпляры газеты по указанию руководства самопровозглашенной «Донецкой народной республики» были направлены в регионы Украины для распространения среди местных жителей с целью стимулирования активности пророссийски настроенных граждан, а также для оправдания террористической активности сепаратистов на востоке Украины.

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«В настоящее время сотрудники СБУ устанавливают лиц, причастных к распространению незаконной печатной продукции», – отмечается в сообщении.