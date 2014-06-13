В Днепропетровск привезли раненого мальчика из Снежного

14-летнего парня, раненного в результате взрыва в Снежном Донецкой области, доставили самолетом в Днепропетровск и приняли на лечение в областной детской больнице, сообщает Радио Свобода.

Как сообщил в пятницу директор больницы Александр Хитрик, парень получил многочисленные осколочные ранения мягких тканей грудной клетки, плеча, предплечья, живота. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести. Ночью ему сделали операцию, удалив осколки, провели антибактериальную терапию.

По словам врача, у пострадавшего тяжелая психологическая травма - на его глазах погиб отец и еще несколько родственников. Мать жива и уже направляется в Днепропетровск.

Читайте такжеТеррористы ранили 14-летнего парня и расстреляли его семью - журналистРебенка в больнице пока не позволяют снимать, с парнем уже работают психологи. «Мы не хотим усугублять травму, - сказал Александр Хитрик. - Сначала все у него спрашивали, что случилось, но психологи говорят: это абсолютно неправильно. Его наоборот надо отвлечь, увести от этой темы. Самое страшное в этой ситуации - любые операции проходят, травмы проходят, но психологические травмы остаются на долгие годы, особенно у ребенка».

«Надо начинать лечение параллельно. Сегодня будет кафедра психиатрии заниматься с этим ребенком, оттуда приедут психологи», - добавил врач.

Как отметили в больницы, медицинское заведение имеет все необходимые лекарства для парня. Свою помощь предлагают и волонтеры.