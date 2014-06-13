Террористы освободили 10 детей из Снежного - омбудсмен
Боевики самопровозглашенной "Донецкой народной республики" освободили 10 детей-сирот и 2 взрослых из перехваченного ранее автобуса из Снежного, судьба еще 15 детей и двух воспитателей неизвестна.
Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
В сообщении указывается, что представители пограничной службы России и террористы ДНР после переговоров с украинской стороной освободили водителя автобуса и часть воспитанников дома детского типа с матерью-воспитательницей, которые уже направляются в Донецк.
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"Судьба 15 детей-воспитанников Снежнянского детского дома и двух сопровождающих их воспитателей неизвестна. Связь с ними прервана", - говорится в сообщении.
По факту незаконного задержания украинских детей и принудительного перемещения их через границу с РФ украинский омбудсмен обратилась к российской коллеге, в котором потребовала немедленно вмешаться в ситуацию и предупредить незаконный вывоз украинских детей на территории России.
Аналогичные обращения направлены на имя генерального прокурора России, министра по чрезвычайным ситуациям и губернатора Ростовской области.
Российский омбудсмен заверила, что взяла дело под личный контроль.
Как сообщалось, сегодня утром из города Снежное на оздоровление в Днепропетровскую область автобусом выехали 25 детей.
На выезде из города транспорт, двигавшийся в сопровождении автомобиля ГАИ, был остановлен и захвачен.