Террористы освободили 10 детей из Снежного - омбудсмен

Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

В сообщении указывается, что представители пограничной службы России и террористы ДНР после переговоров с украинской стороной освободили водителя автобуса и часть воспитанников дома детского типа с матерью-воспитательницей, которые уже направляются в Донецк.

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"Судьба 15 детей-воспитанников Снежнянского детского дома и двух сопровождающих их воспитателей неизвестна. Связь с ними прервана", - говорится в сообщении.

По факту незаконного задержания украинских детей и принудительного перемещения их через границу с РФ украинский омбудсмен обратилась к российской коллеге, в котором потребовала немедленно вмешаться в ситуацию и предупредить незаконный вывоз украинских детей на территории России.

Аналогичные обращения направлены на имя генерального прокурора России, министра по чрезвычайным ситуациям и губернатора Ростовской области.

Российский омбудсмен заверила, что взяла дело под личный контроль.

Как сообщалось, сегодня утром из города Снежное на оздоровление в Днепропетровскую область автобусом выехали 25 детей.

На выезде из города транспорт, двигавшийся в сопровождении автомобиля ГАИ, был остановлен и захвачен.