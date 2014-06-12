Стали известны победители 9-го сезона Конкурса PRESSзвание

7 июня на финальной церемонии награждения Конкурса «Премия деловых кругов PRESSзвание 2013» были названы имена лучших деловых журналистов Украины.

По итогам голосования деловых редакторов и представителей бизнеса в «PRESSзвании 2013» первые места заняли:

Александр Пасховер и Ольга Прокопишина в номинации «Агропромышленный комплекс»;

Владислав Головин в номинации «Актуальная тема: малый и средний бизнес»;

Руслан Черный в номинации «Банки, финансы, инвестиции»;

Андрей Самофалов в номинации «Горно-металлургический комплекс»;

Алла Еременко в номинации «Нефть и газ»;

Вероника Гаврилюк в номинации «Потребительские рынки»;

Наталия Шевченко в номинации «Промышленное производство»;

Виктория Власенко в номинации «Телекоммуникации и IT»;

Алла Роганова в номинации «Транспорт»;

Игорь Маскалевич в номинации «Электроэнергетика»;

Андрей Юхименко в номинации «Лучший деловой редактор».

«Прошедший год был довольно непростым для Украины и для украинской журналистики. В каком-то смысле это действительно был «девятый вал» проблем и сложностей. Хорошо, что, несмотря на все проблемы, Конкурс все-таки состоялся, поскольку PRESSзвание является средством консолидации украинской деловой прессы и поддержки журналистики в целом», - комментирует победитель Конкурса Андрей Юхименко.

Гарантом прозрачности и правильности подсчета голосов выступил экспертный партнер Конкурса — компания PwC, которая уже 80 лет считает голоса в американском Оскаре.

«Конкурс PRESSзвание - это индикатор того, что деловая журналистика в Украине живет и продолжает эволюционировать. Последний год стал настоящим испытанием для рынка СМИ. В связи с непростой политической ситуацией в стране многие издания были закрыты, существование других оказалось под вопросом. Однако сегодня мы видим, что бизнес-журналистика начинает возрождаться, открываются новые газеты и журналы. И я уверен, что благодаря тем профессионалам, которые в это сложное время оставались верны своей профессии и объективно освещали происходящие события, у деловой журналистики в Украине огромное будущее», – отметил глава пресс-службы компании Метинвест Владимир Равинский.

«Мы второй год подряд поддерживаем номинацию «Малый и средний бизнес». Для Группы СКМ развитие предпринимательства в городах, где мы работаем, очень важно. Для наших предприятий – это приоритетные подрядчики по различным услугам, а для горожан – дополнительные рабочие места. И нас радует тот факт, что с каждым годом деловые журналисты уделяют все большее внимание теме развития малого и среднего бизнеса. Уверены, что во многом это происходит благодаря конкурсу PRESSзвание», – комментирует представитель Наблюдательного Совета Конкурса, директор по связям с общественностью и коммуникациям компании СКМ Наталья Емченко.

Имена всех призеров и оценки членов Жюри находятся в открытом доступе на сайте Конкурса www.presszvanie.ua в разделе «Результаты».

Фотографии с церемонии награждения можно посмотреть на страничке Конкурса PRESSзвание в Facebook http://www.facebook.com/PRESSzvanie.ua

Справка:

«Премия деловых кругов «PRESSзвание» — международный конкурс деловых журналистов, в котором жюри — лидеры бизнеса и редакторы ведущих деловых изданий — оценивают работу журналистов и редакторов, работающих в деловых печатных, интернет-изданиях и информагентствах, а также независимых бизнес-журналистов. Интерактивное голосование происходит в реальном времени на сайте конкурса www.presszvanie.ua.

Стратегический партнер Конкурса: Смарт-Холдинг.

Компании-партнеры Конкурса: СКМ, Метинвест, ОПЗ, ДТЭК, Group DF.

Юридический партнер: Asters.

Информационные партнеры: «Сегодня Мультимедиа», 5 канал, информационное агентство «УНИАН», журнал MMR, журнал «Власть денег», газета «Деловая столица», телеканал «Бизнес», сайт «ТСН», ИА «Украинские новости».

Партнеры церемонии награждения: Harveast, Київстар, LG, Velkopopovicky Kozel, Квас Тарас, Природне Джерело, Хортиця, Tullamore Dew, BEEF мясо&вино.

Экспертный партнер: PwC Украина.