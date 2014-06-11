ДТП в Хмельницком: один погибший, 17 раненых

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщили в ГУ МВС Украины в Хмельницкой области.

«По словам водителя транспортного средства, у автобуса отказали тормоза, и он с крутого спуска взлетел прямо в реку. ДТП произошло на улице Тихой в микрорайоне Лезнево», – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Хмельницком автобус с пассажирами упал в реку, есть погибшие

По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и 17 пассажиров получили травмы, в том числе двое детей.

Пассажиры находятся в среднем и тяжелом состоянии, у них переломы и ушибы.

По данному факту проводится проверка.