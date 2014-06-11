ДТП в Хмельницком: один погибший, 17 раненых

23:01, 11 июня 2014
Общество
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В Хмельницком водитель автобуса «ПАЗ», который осуществлял городские перевозки, не справился с управлением, съехал с дороги и слетел в реку. 

ДТП / erve.ua

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщили в ГУ МВС Украины в Хмельницкой области. 

«По словам водителя транспортного средства, у автобуса отказали тормоза, и он с крутого спуска взлетел прямо в реку. ДТП произошло на улице Тихой в микрорайоне Лезнево», – говорится в сообщении.

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По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и 17 пассажиров получили травмы, в том числе двое детей.

Пассажиры находятся в среднем и тяжелом состоянии, у них переломы и ушибы. 

По данному факту проводится проверка.

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