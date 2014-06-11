Кабмин утвердил объем госзаказа в вузах
Кабинет министров Украины принял постановление «О государственном заказе на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, на повышение квалификации и переподготовку кадров для государственных потребностей в 2014 году».
Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.
Согласно постановлению, правительство утвердило объемы государственного заказа на прием и выпуск специалистов с высшим образованием и перечень государственных заказчиков. В том числе, для Министерства образования и науки утвержден объем государственного заказа на прием: младших специалистов – 59,4 тыс. чел., бакалавров – 98,7 тыс. чел.; специалистов и магистров – 55,5 тыс. и 33 тыс. чел. соответственно.
Таким образом, количество мест государственного заказа будет распределяться конкурсной комиссией МОН среди высших учебных заведений, подчиненных Министерству образования и науки, на конкурсных принципах.
Читайте такжеКрымские студенты смогут перевестись в другие украинские вузы - ГриневичВ этом году распределение мест государственного заказа будет осуществляться по 45 отраслям знаний, 290 специальностям ОКУ (образовательно-квалификационный уровень) младший специалист, 152 направлениям ОКУ бакалавр, 470 специальностям ОКУ специалист и 496 специальностям ОКУ магистр.
В последние пять лет размещение государственного заказа по направлениям (специальностям), осуществляется с учетом профильности высших учебных заведений.