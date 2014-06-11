Кабмин утвердил объем госзаказа в вузах

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

Согласно постановлению, правительство утвердило объемы государственного заказа на прием и выпуск специалистов с высшим образованием и перечень государственных заказчиков. В том числе, для Министерства образования и науки утвержден объем государственного заказа на прием: младших специалистов – 59,4 тыс. чел., бакалавров – 98,7 тыс. чел.; специалистов и магистров – 55,5 тыс. и 33 тыс. чел. соответственно.

Таким образом, количество мест государственного заказа будет распределяться конкурсной комиссией МОН среди высших учебных заведений, подчиненных Министерству образования и науки, на конкурсных принципах.

Читайте такжеКрымские студенты смогут перевестись в другие украинские вузы - ГриневичВ этом году распределение мест государственного заказа будет осуществляться по 45 отраслям знаний, 290 специальностям ОКУ (образовательно-квалификационный уровень) младший специалист, 152 направлениям ОКУ бакалавр, 470 специальностям ОКУ специалист и 496 специальностям ОКУ магистр.

В последние пять лет размещение государственного заказа по направлениям (специальностям), осуществляется с учетом профильности высших учебных заведений.