В больницах остаются трое украинцев, пострадавших в ДТП в Польше

Трое граждан Украины, которые пострадали в ДТП в Польше, остаются в польских больницах.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил генеральный консул Украины в Кракове Виталий Максименко, отметив, что состояние двух наиболее тяжело травмированных женщин остается "тяжелым, но стабильным".

По его словам, вчера из больницы была выписана еще одна украинка, которая получила больше психологические, чем физические травмы. Она стала вторым пассажиром микроавтобуса, уже покинувшим Польшу.

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Как сказал Максименко, правоохранительным органам уже удалось идентифицировать всех жертв аварии, и тела погибших будут доставлены домой в ближайшие дни.

"Мы думаем, что в среду-четверг они все уже будут в Украине", - сказал он.

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Максименко отметил, что польская власть оказала психологическую поддержку родственникам погибших, которые прибыли в Польшу для опознания близких, и самим пострадавшим, которые выжили в этой аварии. "Психолог, который работал с ними, разговаривал на украинском", - отметил он. Кроме того, польская сторона предоставила бесплатное жилье, обеспечила их трехразовым питанием и покроет часть расходов на доставку тел погибших в Украину. Транспортировку погибших обеспечит Ивано-Франковская облгосадминистрация.

Генконсул сообщил, что авария унесла жизни четырех женщин и троих мужчин в возрасте от около 30 до 50 лет. Среди погибших - 41-летний водитель микроавтобуса.

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Как сообщал УНИАН, 5 июня в Польше на автомагистрали А4 произошло столкновение микроавтобуса с украинскими номерами и автомобиля дорожной службы. Пострадали 12 пассажиров украинского микроавтобуса и один работник дорожной службы. Семь украинцев погибли на месте ДТП, а пять были госпитализированы. Все жертвы аварии являются жителями Ивано-Франковской области, которые работали в Чехии.