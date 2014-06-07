Телеканал "Украина" меньше всего пострадал от террористов
В Луганской и Донецкой областях, где сепаратисты отключают из эфира украинские каналы, меньше всего пострадал канал «Украина».
Его трансляция доступна в 24 городах из 27-ми. Такой вывод «Телекритика» сделала после анализа информации об отключении украинских каналов на Востоке Украины, полученной из разных источников.
Наиболее частыми случаи отключения в Луганской и Донецкой областях является отключение «1+1» и 5-го канала, которые транслируются только в нескольких городах.
Каналы группы StarLight тоже испытывают проблему отключений: СТБ ведет вещание в 16 городах, ICTV - в 17. Канал «Интер» продолжает вещать в 12 городах из 27-ми.
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Вместо украинских каналов в аналоговом эфире украинских городов ведут вещание «Первый канал»,«Россия 24», «РТР Планета», РЕН ТВ. В цифровом, кабельном и спутниковом вещании украинское телевидение доступно для зрителей.