Телеканал "Украина" меньше всего пострадал от террористов

Его трансляция доступна в 24 городах из 27-ми. Такой вывод «Телекритика» сделала после анализа информации об отключении украинских каналов на Востоке Украины, полученной из разных источников.

Наиболее частыми случаи отключения в Луганской и Донецкой областях является отключение «1+1» и 5-го канала, которые транслируются только в нескольких городах.

Каналы группы StarLight тоже испытывают проблему отключений: СТБ ведет вещание в 16 городах, ICTV - в 17. Канал «Интер» продолжает вещать в 12 городах из 27-ми.

Читайте такжеВ Донецке террористы угрозами заставили провайдера отключить пять украинских каналов

Вместо украинских каналов в аналоговом эфире украинских городов ведут вещание «Первый канал»,«Россия 24», «РТР Планета», РЕН ТВ. В цифровом, кабельном и спутниковом вещании украинское телевидение доступно для зрителей.